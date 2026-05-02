منظمة حقوقية: غارة بمسيّرة تودي بحياة 5 أشخاص في منطقة الخرطوم

أربيل (كوردستان24)-لقي خمسة مدنيين حتفهم، اليوم السبت 2 مايو/أيار 2026، إثر ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت مركبة في منطقة الخرطوم الكبرى، في هجوم هو الثاني من نوعه الذي تشهده العاصمة السودانية خلال أسبوع، وفق ما أفادت به منظمة حقوقية.

وذكرت مجموعة "محامو الطوارئ" – وهي منظمة توثق الانتهاكات في النزاع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023 – أن طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت سيارة مدنية على طريق "مثلث الجموعية" جنوب أم درمان صباح السبت، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأوضحت المجموعة أن المركبة كانت قادمة من منطقة "الشيخ الصديق" بولاية النيل الأبيض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في حدة الهجمات بالطائرات المسيّرة المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت في بعض الأحيان عن سقوط عشرات الضحايا في ضربات منفردة.

وكان مصدر أمني وشهود عيان قد أفادوا لوكالة فرانس برس بأن غارة مماثلة استهدفت، الثلاثاء الماضي، مستشفى في منطقة "جبل أولياء" جنوبي الخرطوم، في أول هجوم من نوعه على العاصمة منذ أشهر، بعد أن استعاد الجيش السيطرة عليها قبل نحو عام.

يُذكر أن منطقة "جبل أولياء" كانت تمثل آخر موطئ قدم لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم قبل تراجعها غرباً نحو معاقلها في إقليم دارفور إثر العمليات العسكرية للجيش.

ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة في الأشهر الأخيرة وعودة أكثر من 1.8 مليون نازح، إلا أن المدينة لا تزال تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية والكهرباء.

وفي غضون ذلك، انتقل ثقل العمليات العسكرية إلى دارفور وكردفان، بالإضافة إلى امتداد العنف مؤخراً إلى ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مما يعمق المخاوف من اتساع رقعة النزاع.

ومع دخول الحرب عامها الرابع، تشير التقديرات إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، فيما تذهب بعض الإحصاءات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، فضلاً عن تشريد الملايين، مما خلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.



المصدر: فرانس برس