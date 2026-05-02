الزيدي: القوى الكوردستانية ستشارك في الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، أن جميع الأطراف السياسية الكوردستانية أبدت دعمها للحكومة الاتحادية المقبلة، مؤكداً أنها ستشارك بفاعلية في عملية تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

تفاهمات إيجابية

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24"، آرام بختيار، مساء اليوم السبت 2 أيار 2026، عقب وصوله إلى محافظة السليمانية قادماً من أربيل، قال الزيدي: "إن مواقف القوى السياسية الكوردستانية كانت إيجابية للغاية، وقد تمكنا من الحصول على موافقة الجميع للمشاركة في الحكومة".

وأضاف الزيدي: "الأحزاب الكوردستانية تدعم حكومتنا، وبإذن الله سيشاركون جميعاً في التشكيلة القادمة"، مشدداً على إصراره على بناء "حكومة قوية ذات اقتصاد متين ورصين". وكشف المكلف برئاسة الوزراء عن طبيعة المباحثات قائلاً: "لم أسمع أي مطالب شخصية من الأطراف التي التقيت بها".

محطة أربيل واللقاء مع الرئيس بارزاني

وكان علي الزيدي قد وصل إلى إقليم كوردستان صباح اليوم السبت على رأس وفد من الإطار التنسيقي، حيث استهل جولته في "پیرمام" بلقاء الرئيس مسعود بارزاني. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والالتزام بالمدد الدستورية. ومن جانبه، شدد الرئيس بارزاني على أهمية حل كافة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تحت سقف الدستور.

لقاء رئاسة الحكومة

وفي محطته الثانية بأربيل، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رئيس الوزراء المكلف، حيث بحث الجانبان آليات تشكيل الحكومة الاتحادية. وأكد مسرور بارزاني خلال اللقاء دعم الإقليم لتشكيل الحكومة الجديدة بشرط أن تضع حلولاً جذرية للملفات العالقة "على أساس الدستور، واحترام حقوق شعب كوردستان وصون الكيان الفيدرالي للإقليم".

رؤية مشتركة

من جانبه، أعرب علي الزيدي عن شكره للدعم الذي أبداه رئيس حكومة الإقليم، مؤكداً على رؤيته التكاملية للعلاقة بين المركز والإقليم بقوله: "إن قوة إقليم كوردستان هي قوة للحكومة الاتحادية".

تأتي هذه التحركات المكثفة للزيدي في إطار سعيه لضمان تمثيل وطني شامل في حكومته المرتقبة، لإنهاء حالة الركود السياسي والمباشرة بتنفيذ برنامجه الحكومي.