إيران تعتزم تحويل جامعة تعرضت للقصف إلى متحف حرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإيرانية عزمها تحويل جامعة تعرضت للقصف في أصفهان بوسط البلاد إلى متحف حرب، لعرض تأثير الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وقال ظفر الله كلانتري، رئيس جامعة أصفهان للتكنولوجيا، السبت إنه "سيتم الحفاظ على الموقع المدمر كمتحف حرب داخل الجامعة، ليكون شاهدا على الاضطهاد الذي عانته البلاد عبر التاريخ".

وأشار إلى أنه تم تخصيص أرض أخرى "لبناء مبنى جديد" للجامعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وبحسب رئيس الجامعة، تناهز التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بمباني الجامعة ومعداتها 9,5 مليون يورو، وفق ما نقلته فرانس برس.

تعرضت جامعة أصفهان، وهي من أكبر الجامعات في إيران، لضربات أميركية إسرائيلية في آذار/مارس، بعيد اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير.

وبحسب السلطات، استهدفت الضربات أكثر من 30 جامعة في أنحاء إيران، بما في ذلك في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مناطق سكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.

دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، لكن خطر استئناف العمليات العسكرية لا يزال قائما في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.