رسالة تعزية من الرئيس بارزاني بوفاة شيروان حيدري

أربيل (كوردستان24) - وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 3 أيار 2026، رسالة تعزية بوفاة شيروان حيدري، وزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان والعضو السابق في برلمان كوردستان.

وأعرب الرئيس بارزاني في رسالته عن خالص مواساته لعائلة وذوي الفقيد، مؤكداً مشاطرتهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

وجاء في رسالة الرئيس بارزاني: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الحقوقي والشخصية الكوردستانية (شيروان حيدري)".

وأضاف: "أتوجه بخالص العزاء والمواساة لعائلة وذوي وأصدقاء المغفور له شيروان حيدري، وأشاطرهم أحزانهم".

نص رسالة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا بأسف عميق نبأ وفاة الحقوقي والشخصية الكوردستانية المعروفة، وزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان والعضو السابق في برلمان كوردستان (شيروان حيدري).

أعرب عن خالص تعازي ومواساتي لعائلة وذوي وأصدقاء المغفور له شيروان حيدري، وأشاطرهم أحزانهم.

نسأل الله القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

3 أيار 2026