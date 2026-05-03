طهران تعلن تلقي رد واشنطن على مقترحها لإنهاء الحرب وتنفي تضمنه "الملف النووي"

الخارجية الإيرانية: المقترح المكون من 14 نقطة يركز على وقف الحرب والرد الأمريكي قيد المراجعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة قدمت ردها على المقترح الإيراني الرامي إلى إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في طهران تقوم حالياً بمراجعة الرد الأمريكي ودراسته.

وفي تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الرسمي، أوضح بقائي أن المقترح الإيراني يتكون من "14 نقطة" أساسية، مؤكداً بشكل قاطع أن هذا المقترح لا يتطرق إلى الملف النووي الإيراني.

ونفى المتحدث باسم الخارجية صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول إدراج القضايا النووية في هذه المبادرة، واصفاً تلك التقارير بأنها "محض خيال".

وشدد بقائي على أن جوهر المقترح الإيراني وأهدافه "تتركز فقط على إنهاء الحرب"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة النقاط الـ14 أو الجبهات التي تشملها المبادرة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تهدئة ووقف للعمليات العسكرية الجارية.

المصدر: وکالات