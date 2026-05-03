المجلس السياسي الوطني يبحث ملف تشكيل الحكومة ومطالب المحافظات المحررة

أربيل (كوردستان24)- عقد المجلس السياسي الوطني (الذي يمثل القوى السنية في العراق) اجتماعاً اليوم الأحد 3 ایار/مایو 2026، في مقر خميس الخنجر بالعاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وقادة الأحزاب والتحالفات المشكّلة للمجلس.

وتركز الاجتماع على مناقشة ملف تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد الحاضرون على أهمية الإسراع في حسم هذا الملف بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

كما استعرض المجتمعون مقترحات ورؤى مخصصة للمنهاج الحكومي، بالإضافة إلى العمل على إعداد ورقة اتفاق سياسي. وتهدف هذه الورقة إلى معالجة المشكلات والتحديات المتراكمة التي تواجه المحافظات المحررة، ووضع آليات وحلول لها ليتم تداولها والاتفاق عليها لاحقاً مع بقية الشركاء السياسيين.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عدداً من القرارات، مجدداً دعوته إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وضرورة توحيد الجهود للتعامل مع التحديات السياسية والخدمية والاقتصادية القائمة.