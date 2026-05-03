البحرية الإيرانية توقف سفينة شحن قرب مضيق هرمز "لأغراض التدقيق"

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الیوم الأحد 3 ایار/مایو 2026، بأن القوات البحرية الایرانیة أوقفت سفينة شحن من فئة "صب" (Bulk carrier) أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بهدف التحقق من وثائقها الرسمية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة نفياً للتقارير التي تحدثت عن "احتجاز" أو "توقيف قسري" للسفينة، مؤكدة أن الإجراء يندرج ضمن "العمليات الرقابية الروتينية" التي تقوم بها القوات البحرية لضمان سلامة الملاحة والتحقق من الأوراق الثبوتية للسفن العابرة في المنطقة.

من جانبها، كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أصدرت بلاغاً في وقت سابق من مساء الأحد، أشارت فيه إلى تلقيها تقارير عن وقوع "حادث بحري" على بُعد أميال من سواحل مدينة "سيريك" الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية السفينة أو الجهة التي ترفع علمها.

سياق استراتيجي



يأتي هذا الحادث في منطقة تعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان، ويمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً. وتتكرر في هذه المنطقة عمليات التدقيق والمراقبة البحرية، وسط أجواء من الحذر الأمني نظراً للأهمية الاستراتيجية للمضيق في حركة التجارة الدولية والطاقة.

وحتى لحظة إعداد الخبر، لم تصدر أي تصريحات رسمية من جهات دولية أو من الشركة المالكة للسفينة حول طبيعة التدقيق أو ما إذا كانت السفينة قد استأنفت رحلتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق.