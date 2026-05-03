ترامب يعلن إطلاق "مشروع الحرية" لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ويحذر من عرقلته

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مبادرة دولية تحت اسم "مشروع الحرية" (Project Freedom)، تهدف إلى تأمين خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز نتيجة النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

استجابة لنداءات دولية

وأوضح ترامب في تصريح له أن دولاً من مختلف أنحاء العالم، ومعظمها غير منخرط في النزاع الدائر، طلبت مساعدة الولايات المتحدة لتحرير سفنها المحتجزة في الممرات المائية المقيدة. ووصف ترامب هذه السفن وطواقمها بأنهم "أطراف محايدة وضحايا للظروف"، مؤكداً أنهم لا علاقة لهم بالصراعات السياسية والعسكرية الجارية.

بادرة إنسانية وتنسيق مع إيران



وكشف الرئيس الأمريكي أن المبادرة ستنطلق فعلياً صباح يوم غد الاثنين 4 ایار/مایو 2026، بتوقيت الشرق الأوسط، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتوجيه هذه السفن للخروج بأمان. ووصف هذه الخطوة بأنها "بادرة إنسانية" تجاه جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، مشيراً إلى أن العديد من هذه السفن بدأت تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للطواقم.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى وجود "نقاشات إيجابية للغاية" تجريها جهات تمثله مع الجانب الإيراني، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتائج إيجابية للجميع وتعزز من بوادر حسن النية.

تحذير شديد اللهجة

ورغم الطابع الإنساني للمبادرة، لم يخْلُ تصريح ترامب من التحذير، حيث شدد على أن أي محاولة للتدخل في هذه العملية أو عرقلتها سيتم التعامل معها "بقوة"، مؤكداً أن الهدف هو ضمان سلامة الملاحة وعودة السفن إلى أعمالها الطبيعية.

الجدول الزمني

من المقرر أن تبدأ تحركات السفن تحت إشراف "مشروع الحرية" فجر الاثنين، حيث أبلغ ممثلو الرئيس الأمريكي الدول المعنية بأن واشنطن ستستخدم "أفضل جهودها" لضمان خروج آمن وشامل لجميع الطواقم والسفن التي تعهدت بعدم العودة إلى المنطقة حتى تستقر الأوضاع الأمنية تماماً.







