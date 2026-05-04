مقتدى الصدر يُحرّم ظاهرة "التشبه" بوالده ويحذر من "تزوير التاريخ"

أربيل (كوردستان24)- أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم، رفضه القاطع والمطلق لظاهرة قيام بعض الأفراد بتقمص شخصية والده الراحل، محمد صادق الصدر، من خلال محاكاة ملامحه وارتداء زيه الديني وعمامته، واصفاً هذه الأفعال بأنها "أمر ممنوع" ولا يمكن القبول به.

وجاء موقف الصدر في ردٍ رسمي على استفتاء رفعه مجموعة من محبيه، أشاروا فيه إلى انتشار مقاطع فيديو لأشخاص يظهرون بهيئة تشبه هيئة "الصدر الشهيد"، محذرين من التبعات السلبية لهذه الظاهرة في بعض مناطق العراق.

وعبر الصدر في رده عن انزعاجه الشديد من هذه التصرفات، قائلاً: "لقد اطلعت على بعض المقاطع وقد أزعجتني كثيراً"، مشدداً على ضرورة توقف المحبين عن تكرار مثل هذه المشاهد مستقبلاً.

وحذر الصدر من أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى "انزلاقات عاطفية خاطئة ومنحرفة"، مؤكداً أنها تساهم بشكل مباشر في "تشويه سمعة آل الصدر وتزوير تاريخهم المشرق".

وأعلن الصدر براءته من تلك الممارسات التي وصفها بـ "التشابيه"، مؤكداً أنها "تضر ولا تنفع"، في إشارة واضحة إلى رفض أي محاولة لتمثيل أو تجسيد شخصية الوالد المرجع بعيداً عن السياقات الشرعية والتاريخية المعتمدة.