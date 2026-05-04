خليل شريف: نحو 3 آلاف طالب في "المهجر" يتعلمون اللغة الكوردية عبر نظام تعليمي خاص

أربيل (كوردستان24)- أعلن ممثل كونفدرالية الجالية الكوردية في إقليم كوردستان، أن نظام التعليم في الخارج له خصوصيته ويختلف تماماً عن النظام المتبع داخل الإقليم، مشيراً إلى أن العملية تهدف لربط أجيال المغتربين بلغتهم وثقافتهم الأم.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، قال خليل شريف: "إن دراسة اللغة الكوردية في الشتات لا تعتمد نظام الصفوف من (1 إلى 12) كما هو الحال في الإقليم، بل تعتمد نظام المستويات الأربعة (من المستوى الأول إلى الرابع)". وأضاف: "لدينا حالياً دورات تعليمية عبر الإنترنت (أونلاين) تدار من قبل أساتذة مختصين وفرتهم وزارة التربية في حكومة الإقليم".

وأوضح شريف أنه إلى جانب التعليم عن بُعد، قامت بعض المدارس والمنظمات والجمعيات الكوردية في دول المهجر بافتتاح مدارس خاصة تتيح للأطفال الكورد التعلم بنظام الحضور المباشر.

وحول أعداد الطلبة، كشف شريف أن نحو 3 آلاف طالب يشاركون حالياً في الكورسات التعليمية "أونلاين"، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعليمهم القراءة والكتابة باللغة الكوردية وتعريفهم بثقافة وطنهم الأم.

وبخصوص اللهجات المتبعة في التدريس، أشار إلى أن المناهج تُقدم بثلاث لهجات وهي: (السورانية، البادينية، والكرمانجية بالحروف اللاتينية)، مع توفير أساتذة متخصصين لكل لهجة منها.

وفيما يخص التقييم الدراسي، ذكر خليل شريف أن امتحانات نهاية المستويات الأربعة ستنطلق في الأول من حزيران/يونيو المقبل، مبيناً أنها لن تكون امتحانات مركزية، بل ستتم عملية التقييم وتصحيح الدفاتر من قبل الأساتذة المحاضرين أنفسهم.

يُذكر أن وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تقدم دعماً لوجستياً كاملاً لهذه العملية، شمل إرسال أكثر من 14 ألف كتاب مدرسي بمختلف اللهجات إلى أوروبا وأمريكا. كما أن الشهادات الممنوحة في نهاية كل مستوى معترف بها من قبل الوزارة، وذلك كخطوة تشجيعية لإضفاء الصبغة الرسمية على جهود الطلبة في تعلم لغتهم الأم.