رئيس إقليم كوردستان يبحث مع قادة "الإطار التنسيقي" تشكيل الحكومة وحل الملفات العالقة

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، اجتماعاً موسعاً مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، في إطار زيارته الرسمية الهادفة لتعزيز التنسيق السياسي بين القوى الوطنية.

جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العملية السياسية في العراق، والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وشدد الجانبان على ضرورة انبثاق حكومة تلبي تطلعات كافة المكونات العراقية وتكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الطرفان أهمية التعاون بين القوى السياسية والعمل المشترك لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لاسيما الملفات العالقة، استناداً إلى الأطر الدستورية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار وصون السيادة الوطنية.

من جانبه، جدد نيجيرفان بارزاني موقف إقليم كوردستان الداعم للعملية السياسية، مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح خطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بما يخدم المصلحة الوطنية.