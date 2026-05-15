زيلينسكي يتوعّد بالردِّ على الضربات الروسية بعد مقتل 24 شخصاً في كييف

أربيل (كوردستان 24)- توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بشن ضربات على مواقع نفطية وعسكرية في روسيا، ردا على هجوم دام أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل في كييف الخميس.

وتوازيا، أجرى الطرفان الروسي والأوكراني عملية تبادل جديدة بوساطة إماراتية، شملت الإفراج عن 410 أسرى حرب موزعين بالتساوي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأسفرت الهجمات الجوية التي استهدفت كييف ليل الأربعاء الخميس عن مقتل 24 شخصا، بينهم ثلاث قاصرات أعمارهن 12 و15 و17 عاما، بحسب حصيلة نهائية. وأصيب نحو 50 شخصا آخرين بجروح.

وتفقد زيلينسكي الجمعة موقع الهجوم حيث قضى الضحايا، واضعا أزهارا حمراء أمام مبنى سكني دُمر جزء منه بصاروخ روسي، في حيّ مكتظ بالسكان.

وتعدّ الهجمات بالمسيّرات والصواريخ التي وقعت بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة من ثلاثة أيام أعلنت بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الأكثر حصدا للأرواح في أوكرانيا وخصوصا في كييف، منذ بدء الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "لدينا كامل الحقّ في الردّ على صناعة النفط والإنتاج العسكري الروسيين، وكل من يتحمّل مسؤولية مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب ضدّ أوكرانيا والأوكرانيين".

واستهدفت أوكرانيا قطاع النفط الروسي مرات عدة في محاولة لقطع الموارد المالية عن الجيش.

وقال زيلينسكي على هامش جولته "هنا قضت روسيا على أرواح 24 شخصا بينهم ثلاثة أطفال"، معزيا أقارب ضحايا "الإرهاب الوحشي" الروسي.

وقالت المدرسة حيث كانت تدرس إحدى الفتيات اللواتي قتلن إن التلميذة قتلت مع شقيقتها، وان اسمهما ليوبافا وفيرا، وتبلغان 12 و17 عاما. وأضافت المدرسة أن والدهما، ليفغين ياكوفليف، قتل في وقت سابق على الجبهة.