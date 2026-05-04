حيدر البرزنجي لـ "كوردستان 24": تغييرات مرتقبة في هيكلية التشكيلة الوزارية

دعم دولي غير مسبوق للحكومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد د. حيدر البرزنجي، الباحث السياسي ورئيس مؤسسة "نارام سين" للحوار والتنمية الاجتماعية، وجود توجهات لإجراء تغييرات في الهيكلية الوزارية لبعض الوزارات وآلية توزيع المناصب في الحكومة المرتقبة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، كشف البرزنجي عن وجود حوارات لاستحداث منصب "وزير دولة للشؤون الخارجية" لتعزيز الأداء الدبلوماسي دون التأثير على حصص الأطراف السياسية. وفي هذا السياق، أثنى البرزنجي على أداء الدكتور فؤاد حسين في وزارة الخارجية، واصفاً ما قدمه للعراق بأنه "أمانة تاريخية"، معرباً عن أمله في إعادة تسنمه للمنصب مجدداً.

وبشأن موقف القوى الكوردية، أشار البرزنجي إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر العودة للمشاركة في جلسات مجلس النواب، معتبراً أن زيارة نيجيرفان بارزاني اليوم إلى بغداد، تزامناً مع دعوة السوداني، تمثل إشارة واضحة على جدية الأطراف السياسية في تمرير الكابينة الوزارية الجديدة داخل البرلمان.

وتطرق البرزنجي إلى احتمالية إجراء "مناقلة" في الحقائب الوزارية بين المكونين الشيعي والسني، موضحاً: "هناك مؤشرات لمنح وزارة التعليم العالي للمكون السني مقابل منح وزارة التربية للمكون الشيعي". وعزا ذلك إلى رغبة الإطار التنسيقي في كسر احتكار الوزارات ومنع تحولها إلى "مِلكية دائمية" لأي حزب أو مكون معين.

وفي ختام حديثه، أعرب البرزنجي عن تفاؤله بتمرير الكابينة الوزارية قبل انتهاء المهلة القانونية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تحظى بـ "دعم دولي وإقليمي منقطع النظير"، وهو ما لم يتوفر لأي من رؤساء الوزراء السابقين بهذا الشكل.