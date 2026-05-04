نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

منذ 23 دقيقة

في إطار لقاءاته في بغداد، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم الاثنين، 4 أيار/مایو 2026، مع محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العملية السياسية في البلاد والخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وأكدا على أهمية استمرار العملية السياسية على أساس الشراكة بين المكونات، وبما يضمن أن تكون الحكومة القادمة مكملة لجهود حماية الاستقرار وتعزيز التفاهم بين الأطراف.

واستعرض الجانبان أعمال ونشاطات الحكومة الاتحادية العراقية خلال الفترة الماضية، حيث أثنى رئيس إقليم كوردستان على جهود السوداني، مؤكداً على أهمية البناء على التفاهمات التي تحققت بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة.

وشكل التأكيد على حماية الأمن وإبعاد العراق عن التوترات وتداعيات الحرب في المنطقة، بما يحفظ سيادة البلاد والمصلحة العامة، محوراً آخر للاجتماع.