وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 19 صاروخاً وطائرة مسيرة استهدفت الدولة اليوم

اربيل (كوردستان24) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها، الیوم الاثنین 4 ایار/مایو 2026، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لـ 12 صاروخاً باليستياً، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات مسيرة أُطلقت من جانب إيران، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة جراء الشظايا المتساقطة.

وفي سياق متصل، أفادت السلطات في إمارة الفجيرة في وقت سابق، بأن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف ميناءً نفطياً، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود تم السيطرة عليه، وأسفر عن إصابة ثلاثة مقيمين من الجنسية الهندية.

من جانبها، أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لجارتها وشقيقتها الإمارات؛ حيث أكدت الحكومة القطرية في بيان صدر وقت متأخر من مساء الاثنين "تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها أبوظبي للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

يُذكر أن دولة قطر كانت قد تعرضت لهجمات مماثلة بصواريخ وطائرات مسيرة طوال فترة النزاع الحالي، كما خاضت قواتها الجوية أول مواجهة مباشرة ضد قاذفات إيرانية في شهر مارس/آذار الماضي.