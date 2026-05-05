نيجيرفان بارزاني يشدد على تمثيل المكون المسيحي بـ "حقيبة وزارية" في الحكومة الاتحادية المقبلة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استهل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لقاءات اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، باجتماع مع البرلمانيين الممثلين للمكون المسيحي في مجلس النواب العراقي.

بحث الجانبان خلال الاجتماع أوضاع المسيحيين في العراق وتحديات تمثيلهم السياسي. وأكد نيجيرفان بارزاني أن المسيحيين يمثلون مكوناً أصيلاً وتاريخياً في العراق وإقليم كوردستان، مثمناً دورهم الحضاري والوطني المشهود.

استحقاق وزاري وتعايش سلمي

وشدد رئيس إقليم كوردستان على ضرورة ضمان مشاركة المكون المسيحي في الكابينة الوزارية القادمة للحكومة الاتحادية عبر "منصب وزاري"، داعياً إلى تكثيف الجهود لترسيخ ثقافة التعايش، التسامح، وقبول الآخر، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار البلاد وديمومة نسيجها الاجتماعي.

شراكة وحقوق دستورية

واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي لترسيخ مبادئ الشراكة والمساواة، بما يضمن حصول كافة المكونات على حقوقها واستحقاقاتها الدستورية. وفي هذا الصدد، جدد نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان الكامل لصون حقوق المسيحيين وتوفير سبل العيش الكريم لهم في مناطقهم.

من جانبهم، أعرب النواب المسيحيون عن تقديرهم العميق لمواقف نيجيرفان بارزاني الثابتة في الدفاع عن حقوق المكونات، وجهوده المستمرة لتعزيز التعددية والوئام الاجتماعي في عموم العراق وإقليم كوردستان.