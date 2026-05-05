"العمال الكوردستاني" يتحول إلى حركة سياسية جديدة وينتظر خطوات "قانونية" من أنقرة

أربيل (كوردستان24) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر "حل نفسه"، أعلن حزب العمال الكوردستاني (PKK) عن ولادة حركة سياسية جديدة، مؤكداً أنه أوفى بكافة التزاماته لإنهاء النزاع المسلح، ومشدداً على أن الكرة الآن في ملعب الدولة التركية لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

ولادة "الحركة الآبوجية"

عقدت قيادة الحزب، اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، مؤتمراً صحفياً بمشاركة أعضاء بارزين، تزامناً مع مرور عام على المؤتمر الذي أعلن فيه الحزب حل تنظيمه العسكري. وأعلنت القيادة عن تأسيس كيان جديد تحت مسمى "مديرية الحركة الآبوجية" (بەرێوەبەرایەتیی بزوتنەوەی ئاپۆیی).

وأكدت الحركة الجديدة التزامها الكامل بالنداء التاريخي لزعيمها المسجون عبد الله أوجلان، للانتقال من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة "السلام والمجتمع الديمقراطي".

انتقاد الموقف التركي

وأشارت قيادة الحركة إلى أنها نفذت خطوات ميدانية كبرى لتعزيز خيار السلام، شملت سحب المقاتلين من الداخل التركي، وإتلاف الأسلحة، وإطلاق سراح أسرى جهاز الاستخبارات التركي (MIT). ومع ذلك، انتقدت الحركة "تباطؤ" أنقرة، مؤكدة أن المسؤولين في تركيا لم يتخذوا حتى الآن أي خطوات عملية أو تشريعات قانونية لتهيئة الأرضية السياسية المقترحة من قبل البرلمان.

وشددت الحركة على ضرورة اعتراف الحكومة التركية بأوجلان كـ "مفاوض رئيسي" وتأمين وضع قانوني وحرية كافية له، معتبرة أن اللقاءات المتقطعة لا تكفي لحل القضية الكوردية المستمرة منذ قرن، دون وجود إطار قانوني واضح للتحول الديمقراطي.

سياق المبادرة

تعود جذور هذه العملية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024، بمبادرة من رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت باهتشلي، تلاها نداء أوجلان في 27 شباط 2025 لإنهاء الكفاح المسلح. وبناءً على ذلك، عقد الحزب مؤتمره الثاني عشر في أيار 2025 وقرر إنهاء وجوده التنظيمي كـ "حزب العمال الكوردستاني".

مطالب "حزب المساواة" (DEM Party)

رغم قرار نزع السلاح، تواصل القوى الكوردية السياسية، ومنها "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب"، انتقاد صمت الحكومة حيال الخطوات التشريعية. وتتمثل المطالب الرئيسية حالياً في إنهاء نظام "الوصاية" على البلديات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وإصدار قانون يضمن العودة الآمنة لأعضاء الحزب المنحل إلى الحياة المدنية.