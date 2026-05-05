نيجيرفان بارزاني يبحث مع قيس الخزعلي مستجدات تشكيل الحكومة والأوضاع الإقليمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في إطار لقاءاته المتواصلة بالعاصمة الاتحادية، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي.

استعرض الجانبان خلال اللقاء المشهد السياسي العام في البلاد، ومسار الجهود الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. كما ناقش الاجتماع آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على استقرار العراق وأمنه.

وشدد الطرفان على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة لحل القضايا العالقة، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف القوى السياسية لتجاوز العقبات الراهنة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية العليا ويلبي تطلعات كافة مكونات الشعب العراقي.