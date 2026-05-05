نيجيرفان بارزاني من بغداد: الزيدي أكد التزامه الكامل بملف رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان24)- وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، سلسلة الاجتماعات التي عقدها في العاصمة الاتحادية بغداد بـ "الإيجابية جداً"، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات هامة، لا سيما فيما يخص ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان والعلاقات مع القوى السياسية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها نيجيرفان بارزاني لـ "كوردستان 24"، عقب جولة مكثفة من اللقاءات السياسية أجراها منذ وصوله إلى بغداد يوم أمس.

وأوضح نيجيرفان بارزاني أن المباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي المكلف علي الزيدي، كانت مثمرة للغاية، مضيفاً: "الاجتماع المتعلق بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان كان إيجابياً جداً. لقد أكد السيد رئيس الوزراء صراحة أن الرواتب هي حق طبيعي ومشروع لموظفي الإقليم، شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين في كافة أنحاء العراق".

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن الزيدي تعهد ببذل أقصى جهوده لحسم هذا الملف، مبدياً ثقته الكاملة بمساعي رئيس الوزراء الاتحادي لتأمين هذه الحقوق المشروعة.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن نيجيرفان بارزاني عن انطلاقة جديدة في مسار العلاقات السياسية، قائلاً: "الأمر الأهم هو اتفاقنا المتبادل على ضرورة فتح صفحة جديدة".

وأشاد نيجيرفان بارزاني باللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واصفاً إياه بـ "الجيد للغاية"، وكشف عن توجيه دعوة رسمية للحلبوسي لزيارة إقليم كوردستان بهدف استمرار التعاون المشترك.

كما لفت إلى أن الاجتماعات شملت أيضاً قيادات "المجلس السياسي السني"، مؤكداً أن جميع الأطراف أبدت ارتياحاً كبيراً لنتائج هذه اللقاءات. وختم بارزاني تصريحه بالقول: "الاجتماع الأساسي كان مخصصاً للقاء السيد الحلبوسي، وبالفعل حققنا اجتماعاً ناجحاً ومثمراً للغاية".