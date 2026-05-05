نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يشددان من بغداد على سيادة القانون كسبيل وحيد لحل المشكلات

أربيل (كوردستان24)- في إطار لقاءاته المستمرة بالعاصمة بغداد، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، مع القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.

خلال الاجتماع، جرى التباحث في الأوضاع السياسية والأوضاع العامة للبلاد. وأكد الجانبان على أن استقلال السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لحماية سلطات ومؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار، وضمان الحقوق والاستحقاقات الدستورية للجميع.

وأعرب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان عن تقديره العالي لدور رئيس السلطة القضائية في الحفاظ على الاستقرار السياسي والمصالح الوطنية العليا للبلاد، كما قدم شكره لسيادته على دوره الهام في معالجة المشكلات وخلق لغة التفاهم بين الأطراف المختلفة.

كما شدد الطرفان على أهمية سيادة القانون والعمل في إطار الدستور بوصفه السبيل الوحيد لحل مشكلات البلاد، وحماية الحقوق والاستحقاقات القانونية لجميع المكونات، وصون الكيان الاتحادي والدستوري لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية في إقليم كوردستان.