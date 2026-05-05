واشنطن تجدد تحذيرها من السفر للعراق وتدعو رعاياها للمغادرة فوراً بسبب "تهديدات أمنية"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً جديداً وصفت فيه الوضع في العراق بـ"شديد الخطورة"، داعيةً مواطنيها إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، تزامناً مع استمرار التوترات الميدانية في المنطقة.

وأشار بيان السفارة إلى أنه رغم إعادة فتح المجال الجوي العراقي واستئناف الرحلات التجارية بشكل محدود، إلا أن مخاطر حقيقية لا تزال تكتنف السفر الجوي. وحذرت السفارة المسافرين من احتمالية تعرض الأجواء العراقية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية، داعيةً الراغبين بالسفر جواً إلى استيعاب حجم هذه التهديدات.

وجددت واشنطن تصنيف العراق ضمن "المستوى الرابع" (الخطر الأعلى)، وهو التحذير الذي يقضي بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان. وحث البيان المواطنين الأمريكيين الموجودين حالياً في العراق على "المغادرة فوراً"، مؤكداً أن الفصائل المسلحة تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد الرعايا الأمريكيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في عموم البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وفي اتهام لافت، ذكرت السفارة في بيانها أن "بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل تقديم غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه الميليشيات"، مما يفاقم من تعقيد الوضع الأمني ويصعب مهة حماية البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب.

وبالرغم من صدور أوامر "المغادرة الإلزامية" لجانب من طاقمها، أكدت البعثة الدبلوماسية استمرارها في تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين عن بُعد. وحذرت السفارة رعاياها من محاولة التوجه شخصياً إلى مبنى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل نظراً للمخاطر الأمنية الكبيرة، مطالبةً من يحتاج للمساعدة بالتواصل عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.