الموسوي يرجح التصويت على 15 وزارة من الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، أن مسار تشكيل الحكومة العراقية يمضي نحو الحسم، مرجحاً أن يشهد الأسبوع المقبل تصويتاً برلمانياً لتمرير جزء من الكابينة الوزارية لتلافي الدخول في أزمات التوقيتات الدستورية.

وقال الموسوي في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "إن الحكومة ستُشكل، ومن المقرر أن يتم التصويت على جزء منها خلال الأسبوع القادم".

موضحاً أنه "في حال توصلت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى اتفاق شامل، فسيتم حسم وتمرير 15 وزارة تحت قبة البرلمان".

وشدد رئيس تحالف النهج الوطني على ضرورة الإسراع في حسم هذا الملف وتمرير الكابينة الوزارية، عازياً ذلك إلى ضيق الوقت واقتراب وقت حلول عيد الاضحى المبارك .

وأضاف في حديثه: "نحن مقبلون على موسم الحج وحلول عيد الأضحى المبارك، وهناك خشية من تجاوز التوقيتات والمدد الدستورية المحددة، لذا من الضروري جداً أن ترى الحكومة النور قبل حلول هذا الموعد، وأن يباشر رئيس الوزراء المكلف مهام عمله بشكل رسمي لتمشية أمور البلاد".

تأتي تصريحات الموسوي في ظل حراك سياسي مكثف تشهده العاصمة بغداد، بهدف تذليل العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف لتمرير كابينته الوزارية وتجنب أي فراغ دستوري.