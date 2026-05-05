مسرور بارزاني يدين الهجمات الأخيرة على دولة الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس دولة الإمارات آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، فيما شدد الجانبان على ضرورة إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، 5 أيار 2026، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وذكر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بيان له: "خلال الاتصال الهاتفي، جدد رئيس حكومة الإقليم تأكيد دعمه لدولة الإمارات، كما أدان الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد". وبحسب البيان، فقد شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار وهدوء المنطقة.