أوزغور أوزيل: نسعى لنظام ديمقراطي يحقق المساواة لجميع الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP)، أوزغور أوزيل، أن معالجة القضية الكوردية في البلاد تمثل "مسؤولية تاريخية" مشتركة.

داعياً إلى تشييد بنيان ديمقراطي متين يرتكز على مبدأ المساواة المطلقة لجميع المواطنين الكورد.

وشدد أوزيل، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، على أن ملف نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني (PKK) يتطلب تكاتف كافة القوى السياسية.

مشيراً إلى أن رؤية حزبه تتلخص في تصفير الأزمات الداخلية وضمان عيش الكورد في إطار من التآخي والوحدة الوطنية.

وأضاف: الانتقال نحو الخطوات الديمقراطية ونزع السلاح لا ينبغي أن يكون مادة للصراع السياسي أو الخصومة، بل هو واجب وطني يفرضه التاريخ علينا جميعاً.

وفي تطور موازٍ، أحيا حزب العمال الكوردستاني (PKK) الذكرى السنوية الأولى لـ "مؤتمر حل التنظيم"، حيث عقدت قيادات بارزة في الحزب مؤتمراً صحفياً استعرضت خلاله مسار عملية السلام وتطورات "المجتمع الديمقراطي".

وشهد المؤتمر الصحفي إعلاناً بارزاً من قبل القيادة، بتمخض هذه المرحلة عن إطلاق حركة تنظيمية جديدة تحت مسمى "قيادة الحركة الآبوجية"، في خطوة تعكس التحولات التي طرأت على هيكلية ونشاط الحركة بعد عام من قرار حل التنظيم السابق.