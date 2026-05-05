واشنطن تدرج الأمين العام لحركة النجباء على قائمة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إدراج "أكرم عباس الكعبي"، المؤسس والأمين العام لحركة النجباء العراقية، رسمياً على لائحة الإرهاب الدولية.

وبالتزامن مع هذا القرار، أطلقت الوزارة حملة تعقب واسعة، مؤكدة عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" عن رصد مكافأة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح البيان أن هذه المكافأة ستُمنح لأي فرد أو جهة تدلي بمعلومات دقيقة وحاسمة تؤدي إلى تحديد مكان تواجد الكعبي أو تساهم في إلقاء القبض عليه.

تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الأمريكية لتقويض نشاطات الجماعات التي تصنفها واشنطن كمنظمات إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.