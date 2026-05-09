رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، في بيان له اليوم السبت 9 أيار 2026، عن زيارة رسمية لمسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى تركيا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في قصر "دولمة بهجة" بمدينة إسطنبول، حيث يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وبحسب البيان، ستتركز المباحثات على سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، كما ستتطرق الاجتماعات إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.