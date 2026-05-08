ذا أتلانتيك: ترامب يبحث عن مخرج من "فخ إيران" وطهران تراهن على عامل الوقت

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير مطول لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية عن وجود حالة من الإحباط داخل البيت الأبيض حيال الأزمة المستمرة مع إيران.

مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يسعى بشكل حثيث لإنهاء الحرب التي تجاوزت في أمدها وتعقيداتها كافة التقديرات الأولية للإدارة الأمريكية.

ونقلت المجلة عن مستشارين مقربين من الرئيس الأمريكي قولهم إن ترامب، الذي كان يتوقع حلاً سريعاً للأزمة على غرار النموذج الفنزويلي، يواجه الآن "انسداداً استراتيجياً" يهدد مستقبله السياسي.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يسود القلق داخل أروقة الحزب الجمهوري من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الشعبية إلى فقدان الأغلبية في الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن البنتاغون استنفد بنك أهدافه العسكرية الحيوية داخل إيران، مما يضع الإدارة أمام خيارات صعبة؛ فإما التصعيد بضرب البنى التحتية المدنية وما يترتب عليه من ملاحقات دولية، أو الانزلاق نحو حرب برية يرفضها ترامب بشدة تجنباً للخسائر البشرية.

في المقابل، يبدو أن طهران تتبع استراتيجية "النفس الطويل" لإحراج واشنطن دولياً، مستغلة سيطرتها الميدانية على مضيق هرمز الذي تعطلت فيه 20% من إمدادات النفط العالمية.

ورغم الحصار البحري، تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى قدرة طهران على الصمود لعدة أشهر إضافية، مما يحول الصراع إلى "حرب إرادات ومعاناة اقتصادية".

وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن "ملك الصفقات" لم يفلح حتى الآن في جر الإيرانيين إلى طاولة الحوار، خاصة بعد انسحاب وفد طهران من محادثات إسلام آباد الأخيرة.

وهو ما يضع ترامب في موقف محرج قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني، بينما تواصل القيادة الإيرانية استغلال حالة التأزم لتعزيز نفوذها الداخلي والإقليمي.