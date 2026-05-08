طقس كوردستان: أجواء صحوة غداً وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 8 أيار 2026، النشرة الجوية الخاصة بتوقعات الطقس خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

مشيرة إلى استقرار نسبي في الأجواء مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيانها، أن طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب المتفرقة في السماء.

وأوضحت أن حركة الرياح ستكون هادئة إلى معتدلة السرعة، فيما ستسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالمعدلات المسجلة نهار اليوم.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 الساعة المقبلة:

أربيل: 26 درجة مئوية

بيرمام: 22 درجة مئوية

سوران: 23 درجة مئوية

حاج عمران: 16 درجة مئوية

السليمانية: 26 درجة مئوية

جمجمال: 26 درجة مئوية

دهوك: 25 درجة مئوية

زاخو: 26 درجة مئوية

حلبجة: 26 درجة مئوية

كرمیان: 30 درجة مئوية