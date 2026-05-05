إيران تنفي شنّ أي هجوم على الإمارات في الأيام الأخيرة، وتحذر من ردّ "قوي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 5 ایار/مایو 2026، أن قواتها المسلحة لم تشنّ أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيّرة ضد الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة.

واتهمت وزارة الدفاع الإماراتية إيران، يوم الاثنين، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على البلاد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أفادت سلطات إمارة الفجيرة بأن هجومًا بطائرة مسيّرة على ميناء نفطي تسبب في اندلاع حريق أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود.

كما حذّرت قيادة خاتم الأنبياء من أن أي عمل عسكري ضد الجزر أو الموانئ أو السواحل الإيرانية من الأراضي الإماراتية، سترد "بقوة" وبطريقة "مؤسفة".

ودعت القيادة الإيرانية المسؤولين الإماراتيين إلى عدم السماح للإمارات بأن تصبح، كما وصفتها، "ملاذًا آمنًا" للقوات والمعدات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن هذا الدور يُعدّ خيانة للعالم الإسلامي.

وذكر البيان أن "التحريض والاتهام ولعب دور الضحية" لن يحل النزاعات، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة المناخ الدولي. وأضاف أن ضبط النفس الذي تدعيه إيران حتى الآن كان مدفوعاً بحرصها على "أمن وسلامة" المسلمين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.



المصدر: وکالة فارس الاخباریة