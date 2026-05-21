الهجري: الانفصال عن دمشق لا رجعة فيه ومطالبنا غير قابلة للتفاوض

أربيل (كوردستان24)- أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين "الدروز" في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، عن توجه نهائي ولا رجعة فيه لتشكيل إدارة ذاتية لمنطقة "جبل باشان" (السويداء)، تكون منفصلة تماماً عن حكومة دمشق. وفي خطوة لافتة، وجه الهجري شكرًا صريحًا لدولة إسرائيل "حكومة وشعبًا" على دعمها لما وصفه بـ "قضية الدروز".

وشدد الهجري، في كلمة متلفزة، على أن مطالب أبناء الجبل غير قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أن المسيرة نحو تطبيق "حق تقرير المصير" تمضي بخطوات ثابتة. وبرر الهجري هذا التوجه بضرورة الابتعاد عن تسلط الجماعات التي اعتبر أن الوقائع أثبتت "استحالة التعايش معها"، مؤكداً أن القيادة والولاية في الجبل لن تكون إلا لمن يختاره أهله.

كما أعرب عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي من أطراف وصفها بأنها "لا صلاحية لها" على الدروز، مؤكداً أنهم الأدرى بتدبير شؤونهم وإدارة منطقتهم، واصفاً محاولات قوى الأمر الواقع لفرض وصايتها بـ "المحاولات المكشوفة" التي لن تنجح بالإكراه أو التضليل.

وفي تصعيد لخطابه تجاه السلطة المركزية، وصف الهجري الحكومة السورية الحالية بـ "الحكومة الإرهابية"، مطالباً بمحاكمتها دولياً على جرائمها وخروقاتها وفق القانون الدولي. وحدد الهجري هدفاً مباشراً يتمثل في إلزام "المعتدين" بتنفيذ الحل الدولي المقرر في "هدنة يوليو 2025"، والذي يشمل إعادة المختطفين، الإفصاح عن المغيبين قسراً، وتحرير القرى والبلدات الدرزية.

إلى جانب شكره لإسرائيل، أعرب الهجري عن تقديره للدول والمنظمات والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهوداً لترسيخ "الإدارة الدرزية" وسيادتها الكاملة على جبل باشان كـ "واقع مستقر".

وعلى الصعيد الداخلي، أشار الزعيم الروحي إلى أن الجبل يواجه "منظومة ضغوط متكاملة" تتضمن حصاراً اقتصادياً، وغزواً إدارياً، وسياسات تجويع ممنهجة. وأكد أن المجتمع الأهلي قادر على تجاوز هذه التحديات عبر "الوعي وتماسك البنيان". وختم الهجري كلمته بالتأكيد على أن بناء مؤسسات الجبل والدفاع عنه هو مهمة تكاملية تتطلب توحيد الجهود والالتزام بالتوجيهات الإدارية الشاملة لتحقيق المصلحة العامة.