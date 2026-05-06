الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تفعيل برامج التدريب العسكري لرفع كفاءة القوات العراقية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، مع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك وإعادة تفعيل برامج التدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الزيدي من الوزير الأمريكي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "هيغسيث قدم التهنئة للزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة".

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا آفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على ملف التعاون الأمني، استناداً إلى بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.

كما أكد الاتصال على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين بغداد وواشنطن، حيث شدد الجانبان على أهمية إعادة تنشيط برامج التدريب العسكري والفني، بهدف تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها الميدانية بما يخدم استقرار البلاد.