مخمور.. إنهاء معاناة المواطنين والكسبة في السيطرات الأمنية

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور، سنكر كانبي، عن التوصل إلى حل جذري ونهائي للمشكلات التي كان يواجهها أهالي القضاء، لا سيما أصحاب المهن والكسبة، في السيطرات والمنافذ الأمنية بمخمور.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، أوضح سنكر كانبي أن أهالي المنطقة عانوا طويلاً من عراقيل في نقل البضائع والتنقل، مشيراً إلى أن الحزب قام بدوره في إيصال هذه المعاناة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي وجه بدوره وزير الداخلية بالتنسيق العاجل مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول فورية.

وأضاف كانبي أنه من المقرر عقد اجتماع اليوم مع ممثلين عن أصحاب المهن والأهالي في مخمور، لإطلاعهم على التعليمات والآليات الجديدة التي تم تنظيمها لتسهيل حركة نقل البضائع والاحتياجات اليومية بين أربيل ومخمور وبالعكس.

وتتضمن الآلية الجديدة، التي ستشرف عليها قائمقامية مخمور ومديرية الشرطة، إجراءات إدارية وأمنية ميسرة؛ حيث يتعين على الكسبة الذين ينقلون البضائع بشكل دوري تسجيل أسمائهم لدى شرطة مخمور، ليتم تعميمها لاحقاً على السيطرات الأمنية، بما يضمن عدم عرقلتهم والسماح لهم بممارسة نشاطهم التجاري وتوفير مستلزمات القضاء بحرية تامة.