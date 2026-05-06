بروكسل: البرلمان الأوروبي يستضيف مؤتمراً خاصاً لتعزيز الحضور الدبلوماسي الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، مؤتمراً خاصاً بالشأن الكوردي داخل أروقة البرلمان الأوروبي، يهدف إلى تعزيز مكانة الكورد وكوردستان في المحافل الدولية، وتفعيل دور "اللوبي الكوردي" في مراكز القرار الدبلوماسي العالمي.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من "كونفدرالية الجاليات الكوردستانية" (ڕەوەندی کوردستانی)، وبمشاركة واسعة من برلمانيين أوروبيين، وشخصيات سياسية بارزة، وممثلين عن الجالية الكوردية في المهجر.

ومن المقرر أن تفتتح أعمال المؤتمر بقراءة كلمة للرئيس مسعود بارزاني، إيذاناً بانطلاق الجلسات التي ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت كوردستان.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة نظراً لطبيعة القضايا المطروحة للنقاش، حيث من المتوقع أن يتناول الحاضرون جملة من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، بالإضافة إلى التطورات الراهنة والأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويسعى المنظمون من خلال هذا التجمع داخل مبنى البرلمان الأوروبي إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الكورد والمجتمع الدولي، بما يخدم تطلعات الشعب الكوردي ويعزز من حضوره في الأوساط السياسية العالمية.