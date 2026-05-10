بزشكيان يدعو الإيرانيين لحماية "المكاسب العسكرية" ومواجهة "الحرب الاقتصادية"

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن " الأعداء بعد فشلهم في المواجهة العسكرية"، يسعون حالياً لنقل ساحة المعركة إلى القطاع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لإحباط هذا المخطط.

وخلال اجتماع عُقد اليوم الأحد 10 أيار 2026، قال بزشكيان: "يجب استكمال الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في الميدان العسكري من خلال تنظيم وترشيد الاستهلاك في الجانب الاقتصادي"، معتبراً أن وحدة الشعب وتعاونهم يمثلان الركيزة الأساسية لإفشال المؤامرات التي تستهدف استقرار البلاد.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن القوات المسلحة أدت مهامها على أكمل وجه، وبات الآن دور المواطنين في الحفاظ على مصادر الطاقة وتحسين أنماط الاستهلاك لتعزيز صمود الدولة في هذه المرحلة الحساسة.

يأتي هذا الخطاب في أعقاب التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة منذ 28 شباط 2026، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين. واستمرت تلك الحرب لمدة 39 يوماً قبل أن تعلن واشنطن هدنة لمدة أسبوعين، جرى تمديدها لاحقاً لأجل غير مسمى. وفي المقابل، نفذت طهران هجمات انتقامية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، وأقدمت على إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية، مما أدى إلى أزمة طاقة وملاحة عالمية.