ترامب يوجه إنذاراً نهائياً لإيران: الالتزام بالاتفاق أو مواجهة "قصف مكثف وغير مسبوق"

أربيل (كوردستان 24)- وجه دونالد ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال" الیوم الاربعاء، 6 ایار/ مايو 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية، واضعاً إياهم أمام خيارين: إما الوفاء بالالتزامات المتفق عليها أو مواجهة تصعيد عسكري شامل.

نهاية "الملحمة الغاضبة" وفتح المضائق

وأشار ترامب في منشوره إلى أن التزام إيران بما تم الاتفاق عليه سيؤدي إلى إنهاء ما وصفه بـ "Epic Fury" (الملحمة الغاضبة) الأسطورية. وأضاف أن "الحصار الفعال" المفروض حالياً سيُرفع، مما سيسمح لمضيق هرمز بأن يكون مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية للجميع، بما في ذلك إيران نفسها.

تهديد بضربات جوية عنيفة

وفي المقابل، حمل المنشور نبرة تهديد صريحة في حال رفضت طهران الانصياع للاتفاق، حيث قال ترامب: "إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون - للأسف - بمستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".

سياق التصعيد

يأتي هذا التصريح في ظل توترات محتدمة، حيث استخدم ترامب مصطلحات تعكس رغبته في حسم الملف الإيراني عبر القوة العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية أو الضغوط الاقتصادية. واختتم ترامب تدوينته بعبارة "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر"، موقعاً باسمه الرسمي.

يُذكر أن هذا المنشور أثار ردود فعل واسعة، حيث أعيد نشره (ReTruth) آلاف المرات فور صدوره، وسط ترقب دولي لما ستؤول إليه الأوضاع في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز الاستراتيجي.