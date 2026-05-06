واشنطن بوست: تدمير 228 منشأة عسكرية أميركية جراء الضربات الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء 6 أيار 2026، عن معطيات صادمة حول حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأمريكية في المنطقة جراء المواجهات العسكرية مع إيران، مؤكداً أن حجم الدمار الفعلي يتجاوز بشكل كبير الرواية الرسمية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية سابقاً.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى تحليل دقيق لصور الأقمار الصناعية التابعة لأنظمة "بلانيت" و"كوبرنيكوس" ومقارنتها بمقاطع ميدانية، حيث ثبت تدمير 228 منشأة وهدفاً عسكرياً تشمل حظائر طائرات، ومستودعات وقود استراتيجية، ومنظومات رادار واتصال متطورة.

بالإضافة إلى تضرر منظومات دفاع جوي من طرازي "باتريوت" و"ثاد" (THAAD) في 15 موقعاً عسكرياً مختلفاً، أبرزها مقر الأسطول الخامس في البحرين وقواعد في الكويت.

وأوضح التقرير أن المواجهات التي اندلعت في 28 شباط الماضي عقب انهيار المفاوضات النووية، أسفرت عن مقتل 7 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 400 آخرين، بينهم حالات حرجة.

وأشار خبراء عسكريون للصحيفة إلى أن دقة الضربات الإيرانية واستخدامها المكثف للطائرات المسيرة كشفا عن "فجوات خطيرة" في جاهزية الدفاعات الأمريكية.

مؤكدين أن طهران استهدفت عمداً مراكز إقامة الأفراد لرفع كلفة الخسائر البشرية.

وفيما يخص مخزون الردع، لفتت الصحيفة إلى استنزاف حاد في ترسانة الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، حيث استُهلكت أكثر من نصف صواريخ "ثاد" المتاحة في المنطقة، مما يضع المخططين العسكريين أمام خيارات استراتيجية معقدة بين الانسحاب لمواقع أكثر عمقاً وأماناً أو المخاطرة بالبقاء تحت التهديد المباشر.

يأتي هذا الكشف في وقت يسود فيه هدوء حذر بالمنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية في الثامن من نيسان الماضي، في محاولة لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة.