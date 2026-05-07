ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً وقد نتوصل لاتفاق خلال ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بقرب انتهاء التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة مضيق هرمز ويحسم ملف برنامج طهران النووي.

لا سلاح نووياً لإيران

وخلال فعالية لدعم "بيرت جونز"، مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا، قال ترامب: "نحن نعمل من أجل هدف غاية في الأهمية، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الغالبية يدركون أن ما نقوم به هو الإجراء الصحيح، وهذا الملف سينتهي قريباً جداً".

وفي تصريح لاحق للصحفيين من المكتب البيضاوي، وصف ترامب إمكانية الوصول لاتفاق مع إيران بأنها "متاحة جداً"، مضيفاً: "أجرينا محادثات بناءة للغاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق".

تحذير من "ملحمة الغضب"

وعبر منصته "تروث سوشيال"، وجه ترامب رسالة شديدة اللهجة قائلاً: "إذا وافقت إيران على ما تم الاتفاق عليه، فستتوقف عملية (ملحمة الغضب، أما إذا رفضوا، فسيستأنف القصف، وللأسف ستكون الهجمات أكثر قسوة وقوة مما شهدناه سابقاً".

تطورات ميدانية وقلق دولي

وميدانياً، قرر ترامب تعليق "مشروع الحرية" الخاص بمرافقة السفن في مضيق هرمز كبادرة حسن نية تعكس تقدماً في المفاوضات، مع استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/أبريل الماضي.

في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي أن مقاتلة تابعة للبحرية أطلقت النار على ناقلة نفط وأعطبتها بعد محاولتها خرق الحصار المفروض.

وعلى الصعيد الدولي، كشفت القوات المسلحة الفرنسية عن تحرك حاملة الطائرات "شارل ديغول" وقطعها البحرية المرافقة نحو منطقة الخليج، للمشاركة في مهمة دولية بقيادة بريطانية فرنسية تهدف لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وضمان استقرار المنطقة.