دوري أبطال أوروبا.. أرتيتا يستنسخ إرث فينغر

أربيل (كوردستان 24)- قاد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا فريقه أرسنال الإنجليزي لإنجاز تاريخي جديد، حيث وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بتغلبه على أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي، ليكرر أرتيتا ما حققه فينغر عام 2006.

ومنذ توليه المسؤولية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وصل أرسنال مع أرتيتا إلى نصف النهائي مرتين على التوالي بجانب مباراة نهائية في دوري الأبطال، وهو رصيد فينغر ذاته في البطولة.

وسجل "أرسنال أرتيتا" رقما قياسيا بـ42 فوزا في 59 مباراة، وهو إنجاز لم يتحقق منذ موسم 1970-71.

جدير بالذكر أن الفريق يدخل النهائي وهو متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي - له مباراة مؤجلة - ما يفتح الباب أمام أول لقب دوري للفريق اللندني منذ 2004.

وبهذا يملك "الغانرز" فرصة تاريخية لتحقيق ثنائية الدوري ودوري الأبطال في موسم واحد.

جدير بالذكر أن أرتيتا، الذي كان لاعبا وقائدا للفريق سابقا، أصبح رمزا للجماهير التي استعادت الأمل الأوروبي بعد سنوات من الغياب.