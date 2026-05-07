ترامب: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران "ممكن جداً"

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بات "ممكناً جداً"، وذلك في أعقاب ما وصفها بـ"محادثات جيدة جداً" جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في المكتب البيضوي، أكد ترامب تفاؤله بإمكانية إبرام الصفقة قريباً، قائلاً: "لقد منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي، ولن يحصلوا عليه أبداً، وقد وافقوا على هذا الأمر ضمن قضايا أخرى". وأضاف الرئيس الأميركي في سياق حديثه عن موازين القوى: "معظم قادة إيران قتلوا ونحن انتصرنا".

وفي تحرك يضع جدولاً زمنياً للمسار الدبلوماسي، كشف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أنه منح القيادة الإيرانية مهلة أسبوع واحد فقط للتوصل إلى الاتفاق النهائي.

بالتزامن مع هذه التصريحات، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن واشنطن تعتقد أنها قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق مع طهران يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وأفادت المصادر بوجود "مذكرة تفاهم" مكونة من صفحة واحدة تتضمن 14 نقطة، تهدف إلى إعلان وقف الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً تستمر لمدة 30 يوماً، للبحث في الملف النووي وآلية تأمين الملاحة في المضيق.

وفقاً للتسريبات التي نقلها "أكسيوس"، فإن الاتفاق المرتقب يرتكز على المبادئ التالية:

التزامات إيران: تجميد كامل لتخصيب اليورانيوم.

التزامات واشنطن: رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

الملاحة الدولية: رفع الطرفين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز.

ورغم وصول فرص إنجاز الاتفاق إلى أعلى مستوياتها، إلا أن المصادر أشارت إلى استمرار بعض الخلافات الجوهرية المتعلقة بمدة تعليق تخصيب اليورانيوم، وآليات الرقابة على المنشآت النووية. وتبحث واشنطن حالياً فرض نظام تفتيش معزز مقابل تخفيف تدريجي للحصار البحري والعقوبات.

وتتوقع الإدارة الأميركية تلقي الرد الرسمي من طهران خلال الساعات الـ48 المقبلة، مما سيحدد مصير هذه المبادرة التي تُعد "الأقرب للاتفاق" منذ اندلاع المواجهات.