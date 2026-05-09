واشنطن تضيق الخناق على طهران: العقوبات حققت أهدافها وجميع الخيارات لا تزال قائمة

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة 8 أيار/مايو 2026، أن العقوبات المفروضة على إيران حققت "نجاحاً كبيراً" وتواصل استنزاف واقتصاد البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي يبقي جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع طهران.

وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض: "إن حصار إيران أثبت فاعلية عالية وهو يؤدي حالياً إلى خنق اقتصادها"، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية، برئاسة ترامب، لا تزال تضع كافة السيناريوهات والخيارات على الطاولة فيما يخص الملف الإيراني.

وفي سياق متصل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها، عن حصيلة عملياتها البحرية، مؤكدة أن القوات الأمريكية قامت حتى الآن بتغيير مسار 57 سفينة تجارية، فضلاً عن تعطيل 3 سفن أخرى، وذلك في إطار جهودها لمنع حركة الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات ضمن "الحصار البحري" الذي فرضته واشنطن على إيران منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، عقب تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء من حركة الملاحة الدولية.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن تنفيذ سلسلة عمليات اعتراض ضد سفن حاولت "خرق الحصار". فيما أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى استخدام المقاتلات الجوية لتعطيل ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان، في خطوة تعكس ذروة التصعيد الميداني بين الطرفين.