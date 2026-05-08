"أوديسا" تكسر حصار هرمز وتصل إلى سيول بمليون برميل نفط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصلت ناقلة النفط "أوديسا" التي ترفع علم مالطا إلى وجهتها في كوريا الجنوبية صباح الجمعة، لتسجل بذلك أول خرق لمسار الإغلاق في مضيق هرمز منذ إعلان إيران إغلاقه على خلفية النزاع العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحملت الناقلة، التي رصت قبالة سواحل "سيوسان" عند الساعة العاشرة صباحاً، نحو مليون برميل من النفط الخام، وهي كمية تُقدر بنصف الاستهلاك اليومي لكوريا الجنوبية. وتأتي هذه الشحنة لتبدد جانباً من مخاوف سيول بشأن أمن الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل حيوي على واردات الشرق الأوسط التي شُلت حركتها منذ بدء العمليات العسكرية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "أوديسا" كانت قد عبرت المضيق في 17 نيسان/أبريل الماضي، أي قبيل فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتشدد إجراءات إغلاق الممر المائي.

وفي سياق متصل، دفعت أزمة الطاقة الحكومة الكورية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، بالتوازي مع تأمين مخزون استراتيجي يتجاوز 270 مليون برميل عبر طرق بديلة لتأمين احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.

وعلى الصعيد الدولي، تتصاعد التحذيرات من تداعيات النزاع، حيث أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينيغيز، وجود نحو 1500 سفينة و20 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج. وتزامن ذلك مع تحركات عسكرية ودبلوماسية أمريكية متذبذبة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عملية عسكرية لفتح المضيق بالقوة قبل أن يعلقها لاحقاً لمنح فرصة للمفاوضات، متهماً إيران باستهداف سفن تجارية كورية، وهو ما نفته طهران جملة وتفصيلاً.