طائرة ركاب تصدم شخصا على المدرج وتقتله خلال اقلاعها من مطار دنفر

أربيل (كوردستان24)- أعلن مطار دنفر الدولي السبت، أن شخصا لقي مصرعه بعد أن صدمته طائرة خلال إقلاعها بينما كان يعبر المدرج سيرا على الاقدام.

وأفاد بيان عن المطار الواقع في ولاية كولورادو الأميركية، بأن رحلة شركة طيران "فرونتير ايرلاينز" رقم 4345 ألغت إقلاعها بعد صدمها الشخص قرابة الساعة 11,19 ليل الجمعة (05,19 ت غ السبت).

وأكد البيان أن "الشخص قفز فوق السياج المحيط بالمطار وصدمته الطائرة بعد دقيقتين فقط أثناء عبوره المدرج".

وأضاف أن الشخص الذي لقي حتفه "ليس من موظفي المطار ولم يتم التعرف بعد على هويته".

وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول لم تكشف عن هويته، أن الشخص "احترق جزئيا على الأقل داخل أحد محركات الطائرة".

وأشار مطار دنفر إلى أن الطائرة أخليت على الفور، حيث تعرض 12 راكبا لإصابات طفيفة وتم ونقل خمسة منهم إلى مستشفيات محلية.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص "آيه 321" متجهة إلى لوس أنجليس وعلى متنها 224 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم، وفقا لشركة "فرونتير".

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن سلطات إنفاذ القانون المحلية تجري تحقيقا في الحادث.

وأضاف دافي على منصة اكس "في وقت متأخر من الليلة الماضية، اخترق شخص أمن مطار دنفر الدولي وتسلق عمدا السياج المحيط به ثم ركض إلى المدرج، فصدمته طائرة أثناء إقلاعها بسرعة عالية".

ووفقا لتسجيل صوتي من موقع "آيه تي سي دوت كوم"، قال أحد الطيارين لمراقبي الحركة الجوية "سنتوقف على المدرج، صدمنا شخصا للتو واشتعلت النيران في أحد المحركات... كان هناك شخص يعبر المدرج سيرا على الأقدام".

وأفادت إدارة إطفاء دنفر بأنه تم إخماد حريق في أحد محركات الطائرة بعد الحادث.

وقالت شركة فرونتير إيرلاينز "نحن نحقق في هذا الحادث ونجمع المزيد من المعلومات بالتنسيق مع المطار وسلطات السلامة الأخرى. نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث".

