وصول أكثر من ألف حاج من كوردستان إلى مكة وتوفير تسهيلات استثنائية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن وصول أكثر من ألف حاج من الإقليم بسلام إلى مكة، مؤكداً بدءهم بأداء المناسك الدينية دون تسجيل أي مشاكل أو معوقات.

وأوضح ستوني أن أول قافلة من حجاج محافظة السليمانية ستنطلق اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتضم 147 حاجاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حجاج كوردستان الواصلين إلى المملكة العربية السعودية اليوم إلى 1,176 حاجاً.

وأشار المتحدث إلى أنه بناءً على توصيات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، د. بشتيوان صادق، تقرر أن يكون سفر جميع حجاج الإقليم لهذا العام عبر الجو. كما تم تقديم تسهيلات واسعة في المطارات، لا سيما في إجراءات استلام الحقائب؛ حيث تم تنظيم آلية تضمن وصول حقيبة الحاج من منزله إلى باب غرفته في مكة المكرمة مباشرة.

وأضاف ستوني أن هناك فرقاً طبية ترافق الحجاج لمتابعة أوضاعهم الصحية يومياً، كما يتم تقديم ثلاث وجبات طعام يومياً بإشراف طهاة من كردستان في 22 "بوفيه مفتوح" مخصص للحجاج.

وفي ختام تصريحه، طمأنت مديرية الحج والعمرة جميع المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم لأداء فريضة الحج هذا العام، بأن جدول الرحلات يسير بانتظام ودون أي عراقيل، مشيرة إلى أن آخر قافلة من حجاج إقليم كردستان ستصل إلى السعودية في تاريخ 17 مايو/أيار 2026.