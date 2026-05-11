طفرة في الطاقة المتجددة بالسليمانية.. 600 مشترك جديد بنظام "سولار" خلال شهرين فقط

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، عن إقبال واسع من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع على تركيب منظومات الطاقة الشمسية (Solar) في محافظة السليمانية، حيث سجل الشهران الماضيان انضمام أكثر من 600 مشترك جديد لهذه التقنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نقلاً عن أحدث إحصائيات قسم الطاقة المتجددة في المديرية العامة لكهرباء السليمانية، أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في عموم المحافظة تجاوز حاجز الـ 91 ميغاواط.

وبحسب البيانات الرسمية المحدثة حتى تاريخ الثامن من أيار الجاري، فقد بلغ العدد الكلي للمشتركين الذين قاموا بتثبيت منظومات الطاقة الشمسية في السليمانية 3,746 مشتركاً، موزعين على القطاعات الحيوية وفق الآتي:

المنازل (القطاع السكني): 3,099 مشتركاً.

القطاع التجاري: 525 مشتركاً.

القطاع الزراعي: 100 مشترك.

القطاع الصناعي: 15 مشتركاً.

القطاع العام (المؤسسات الحكومية): 7 مشتركين.

يُذكر أن وزارة الكهرباء في الإقليم تتبنى إستراتيجية وطنية لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تقديم تسهيلات فنية وإدارية للمشتركين، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وسد العجز في الشبكة الوطنية للكهرباء.