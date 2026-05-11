وزراء خارجية إسبانيا وفنلندا لـ "كوردستان 24": حقوق المكونات في سوريا "خط أحمر"

أربيل (كوردستان24)- أكد وزيرا خارجية إسبانيا وفنلندا، في تصريحات خاصة لـ "كوردستان 24"، على ضرورة حماية حقوق كافة المكونات والأطياف في سوريا، مشددين على أن صون هذه الحقوق يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وفي حديث لمراسل "كوردستان 24" في بروكسل، بارزان حسن، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار 2026، تناول خوسيه مانويل ألباريس (وزير خارجية إسبانيا) وإلينا فالتونين (وزيرة خارجية فنلندا) موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مستقبل سوريا.

وصرح خوسيه مانويل ألباريس قائلاً: "نريد سوريا مستقرة وديمقراطية وموحدة الأراضي. عندما زرت دمشق في بداية تشكيل هذه الحكومة الجديدة، قلت لهم بوضوح شديد إن لدى إسبانيا والاتحاد الأوروبي خطوطاً حمراء، وأحد هذه الخطوط هو ضمان حقوق متساوية لكل مواطن سوري بغض النظر عن دينه".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى وجوب احترام حقوق الأقليات المسيحية، والأقليات اللغوية والقومية، وأن تتمتع هذه المكونات بنفس الحقوق، مشدداً أيضاً على ضرورة أن تنال المرأة حقوقاً مساوية للرجل.

من جانبه، سلطت وزيرة خارجية فنلندا، إلينا فالتونين، الضوء على أهمية المرحلة الانتقالية السياسية، قائلة: "منذ البداية، كان من المهم جداً للاتحاد الأوروبي دعم إدارة ومرحلة انتقالية في سوريا تشمل حقاً جميع السكان وكافة المكونات".

وحذرت فالتونين من الوضع الحالي، موجهة رسالة مفادها: "نحن نراقب التطورات بدقة؛ هناك بعض المؤشرات الجيدة، ولكن توجد أيضاً تطورات تثير القلق".

وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا، أوضحت الوزيرة الفنلندية: "بينما نرغب في التعامل مع سوريا ونأمل في رؤية تنمية مستقرة مستقبلاً تتيح لنا مراجعة العقوبات، إلا أنه إذا لم تمضِ التطورات بشكل يضمن حقوق جميع الأقليات والنساء والفتيات، فقد نحتاج إلى الإبقاء على ميكانيكية الإعادة السريعة للعقوبات".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع انطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وترأست الوفدين كايا كالاس، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأسعد شيباني، وزير الخارجية السوري.