ستارمر يعد بوضع بريطانيا "في قلب أوروبا"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين "وضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا"، في خطاب يرتدي أهمية كبيرة لمستقبله بعد الهزيمة التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الخميس.

وقال زعيم حزب العمال بعد حوالى عشر سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) "ستتميز حكومة حزب العمال هذه بالتزامها إعادة بناء علاقتنا مع أوروبا ووضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا، حتى نكون أقوى اقتصاديا وتجاريا ودفاعيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيرسم "مسارا جديدا لبريطانيا" في قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المقبلة، والمتوقع عقدها أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.

وصرح كير ستارمر بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل المملكة المتحدة "أفقر" و"أضعف"، خلافا لوعود زعيم الحزب المناهض للهجرة "إصلاح المملكة المتحدة" نايجل فاراج المعروف بتشكيكه في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عودته إلى السلطة في تموز/يوليو 2024، اتخذ حزب العمال خطوات عدة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، في مسار يشهد تسارعا منذ التوترات الأخيرة بين لندن وواشنطن بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وقبل الانتخابات المحلية، كانت الحكومة قد أشارت إلى أنها تُعدّ تشريعا يسمح بـ"مواءمة ديناميكية" للمعايير البريطانية، ولا سيما معايير الغذاء، مع معايير الاتحاد الأوروبي مع تطورها، بهدف تسهيل التجارة.

وسيُعلن الملك تشارلز الثالث رسميا عن ذلك الأربعاء خلال الخطاب التقليدي للملك أمام البرلمان، المكلف تحديد الأجندة التشريعية للأشهر المقبلة.

وتأمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إتمام المفاوضات بشأن برنامج مخصص لتنقل الشباب بين الجانبين، في الوقت المناسب قبل موعد القمة.

ستنضم لندن إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي "إيراسموس+" عام 2027.