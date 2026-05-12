ديار بكر تستضيف منتدى "السلام والحرية الاجتماعية" بمشاركة محافظي أربيل ودهوك

أربيل (كوردستان24)- وصل محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومحافظ دهوك علي تتر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ديار بكر في شمال كوردستان (تركيا)، للمشاركة في أعمال منتدى "السلام والحرية الاجتماعية"، الذي يهدف إلى صياغة خارطة طريق مشتركة لترسيخ قيم التعايش والسلم الأهلي في المنطقة.

وتنظم بلدية ديار بكر هذا المنتدى بدعم من شبكات ومنظمات محلية ودولية، حيث انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن تستمر حتى السادس عشر من شهر أيار الجاري.

ويركز المنتدى في جلساته على آليات بناء السلام والحرية الاجتماعية في مختلف مفاصل الحياة، ابتداءً من الخلية الأسرية والأحياء السكنية، وصولاً إلى دور الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز هذه المفاهيم.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية، والنشطاء، بالإضافة إلى فنانين محليين ودوليين، سيشاركون في سلسلة من الحلقات النقاشية والأنشطة الثقافية.

وبحسب جدول أعمال المنتدى، ستتم مناقشة عدة محاور استراتيجية، أبرزها:

التربية والتعليم والبحث العلمي.

حقوق الأطفال، ودور الشباب والنساء في المجتمع.

القانون، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.

قضايا الهجرة والنزوح القسري.

اللغة، والأدب، والثقافة والفنون.

التاريخ والذاكرة الجماعية.

البيئة، والزراعة، والاقتصاد، والصحة والرياضة.

شؤون الأديان والمعتقدات.

ويهدف المنتدى في محصلته النهائية إلى الوصول لآليات فهم مشترك وتصورات موحدة لحل النزاعات، وصياغة هذه النتائج في وثيقة شاملة تمثل خارطة طريق لمستقبل السلم والحرية في المنطقة.