طقس العراق.. أمطار وغبار وتقلبات في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً تساقط زخات مطر خفيفة وتصاعداً للغبار في عدة مناطق.

وذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة. وأشار البيان إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى أكثر من 30 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء

تباينت درجات الحرارة العظمى المسجلة بين المحافظات، وجاءت كالتالي:

بغداد وكربلاء: 39 مئوية.

النجف وذي قار: 43 مئوية (الأعلى حرارة).

البصرة وميسان والمثنى: 41 مئوية.

واسط وبابل والديوانية: 40 مئوية.

صلاح الدين والأنبار وديالى: 38 مئوية.

كركوك: 37 مئوية.

نينوى: 33 مئوية.

أربيل: 31 مئوية.

دهوك والسليمانية: 30 مئوية.

وأضافت الهيئة أن طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً بوجه عام مع رياح شمالية غربية معتدلة. أما يومي الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية، مع تحذيرات من تصاعد الغبار في مختلف المناطق نتيجة نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى (30-40) كم/س.