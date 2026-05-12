لحماية محصول القمح من الآفات.. زراعة أربيل تطلق المرحلة الثالثة لتوزيع المبيدات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للزراعة في أربيل عن البدء بتوزيع 7 آلاف لتر من المبيدات الحشرية والفطرية على المزارعين، وذلك ضمن جهودها الرامية للقضاء على الآفات الزراعية وحماية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح.

وصرح هيمن سيد مراد، المدير العام لزراعة أربيل، لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الكمية مخصصة لمكافحة الحشرات الضارة ومنع تلف المحاصيل، فضلاً عن دورها الأساسي في الوقاية من مرض "صدأ القمح" الفطري الذي يهدد جودة الإنتاج.

وأوضح سيد مراد أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثالثة من حملة التوزيع؛ حيث سبق وأن تم توزيع 17 ألف لتر في فترات سابقة، ليصل إجمالي الكميات الموزعة خلال المراحل الثلاث إلى نحو 25 ألف لتر من المبيدات.

وعن آلية التوزيع، أشار المدير العام إلى أن المديرية قامت بإرسال هذه الكميات إلى الدوائر والأقسام الزراعية في مختلف الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة أربيل، وبإمكان المزارعين مراجعة تلك المراكز لاستلام حصصهم.

وأضاف: "تتم عملية التوزيع وفقاً للشروط والتعليمات المتبعة، وهي تشمل المزارعين المسجلين ضمن خطة تسويق القمح. وندعو إخوتنا المزارعين الذين لا تعاني محاصيلهم من مشاكل حالية إلى إعطاء الأولوية في الاستلام للمزارعين الذين تعرضت حقولهم فعلياً لأضرار أو تهديدات من الآفات، لضمان إنقاذ محاصيلهم وتعميم الفائدة على الجميع".