في جلسة استماع ساخنة.. وزير الدفاع الأمريكي يواجه ضغوطاً بشأن استراتيجية "حرب إيران" وإعادة فتح مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اختتم وزير الدفاع الأمريكي،، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ، وسط جدل حاد وانقسام في الآراء حول النجاحات العسكرية المزعومة، والافتقار إلى خطة واضحة لإعادة فتح الممرات المائية الحيوية.

مضيق هرمز وأزمة أسعار الوقود

واجه هيغسيث تساؤلات مكثفة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حول استراتيجية الإدارة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وفي مواجهة حادة، سأل السناتور كريس كونز الوزير: "إذا كنا نسيطر فعلياً على المضيق كما تدعي، فلماذا لا يزال مغلقاً؟". وأشار كونز إلى أن المواطن الأمريكي العادي يلمس تداعيات هذا الإغلاق يومياً من خلال الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، محذراً من أن الانتصارات التكتيكية قد تتحول إلى "خسارة استراتيجية".

من جانبه، رد هيغسيث بلهجة دفاعية، متهماً الديمقراطيين بتجاهل "النجاحات الميدانية المذهلة" التي حققها الجيش الأمريكي في المواجهة.

تشكيك في "النصر" وقدرات إيران

وفي سياق متصل، شككت السناتور الديمقراطية جين شاهين في ادعاءات الإدارة بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد سُحقت تماماً، مشيرة إلى استمرار هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وبينما قلل هيغسيث من شأن ذلك معتبراً أن إيران تستخدم "مخزونات قديمة من كهوف منهارة"، ردت شاهين بالقول: "إذا كانت إيران لا تزال تملك 50% من قدراتها وتؤذي حلفاءنا وجنودنا، فهذا يعني أننا لم ننتصر في الحرب بعد".

صلاحيات الحرب والنزاع القانوني

وعلى الصعيد القانوني، فجرت الجلسة نقاشاً حول صلاحية الرئيس ترامب في استئناف العمليات القتالية دون الرجوع للكونجرس. فبينما يفرض القانون الحصول على تفويض بعد 60 يوماً من اندلاع أي حرب، تجادل إدارة ترامب بأن هذا المهلة لا تنطبق حالياً لأن الحرب في حالة "وقف إطلاق نار".

هذا التوجه قوبل بتشكيك حتى من داخل الحزب الجمهوري؛ حيث أبدت السناتور ليزا موركوفسكي اعتراضها قائلة: "بالنظر إلى حجم القوات والقطع البحرية المنتشرة، لا يبدو أن الأعمال العدائية قد انتهت فعلياً"، ملمحة إلى إمكانية طرح تشريع جديد لتنظيم استخدام القوة العسكرية.

نصيحة جمهورية: "أمريكا أولاً لا تعني أمريكا وحيدة"

من جهته، قدم السناتور الجمهوري جون كينيدي دعماً مشوباً بالتحذير لهيغسيث، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق ضغط طويلة المدى عبر حصار السفن الإيرانية. ومع ذلك، وجه كينيدي نصيحة للإدارة قائلاً: "مبدأ (أمريكا أولاً) لا يجب أن يعني (أمريكا وحيدة)؛ نحن بحاجة إلى كل الأصدقاء الممكنين، طالما أنهم يتحملون أعباءهم ويدفعون التزاماتهم".





المصدر: وکالات